Papas fliegendes Bett / Wer zuletzt schlumpftJetzt kostenlos streamen
Die Schlümpfe
Folge 21: Papas fliegendes Bett / Wer zuletzt schlumpft
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Papa Schlumpf ist erschöpft und findet kaum Schlaf. Handy-Schlumpf baut ihm ein verzaubertes Bett, das ihm Ruhe schenken soll. Doch ein Missgeschick lässt es abheben und treibt es direkt in die Hände einer gefährlichen Hexe. / Jokey hält das Dorf mit seinen explodierenden Streichen auf Trab, woraufhin Papa Schlumpf ihn mit einem Lach-Bann belegt. Als dann plötzlich ein Troll die Schlümpfe ins Chaoslachen versetzt, wird ausgerechnet Jokey zur letzten Hoffnung.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schlümpfe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Peyo Company