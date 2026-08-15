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Die Schlümpfe

Papas fliegendes Bett / Wer zuletzt schlumpft

Staffel 4Folge 21vom 15.08.2026
Papas fliegendes Bett / Wer zuletzt schlumpft

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Die Schlümpfe

Folge 21: Papas fliegendes Bett / Wer zuletzt schlumpft

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Papa Schlumpf ist erschöpft und findet kaum Schlaf. Handy-Schlumpf baut ihm ein verzaubertes Bett, das ihm Ruhe schenken soll. Doch ein Missgeschick lässt es abheben und treibt es direkt in die Hände einer gefährlichen Hexe. / Jokey hält das Dorf mit seinen explodierenden Streichen auf Trab, woraufhin Papa Schlumpf ihn mit einem Lach-Bann belegt. Als dann plötzlich ein Troll die Schlümpfe ins Chaoslachen versetzt, wird ausgerechnet Jokey zur letzten Hoffnung.

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