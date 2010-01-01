Die Snobs
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Die Snobs
Der neureiche Selfmade-Man Astor und der adlige von Zesen, die in einer Art Hassliebe verbunden sind, erleben auf dem Golfplatz ungeahnte Abenteuer und sorgen für reichlich Trubel. Begleitet werden die Snobs von einem widerwilligen Bratwurstverkäufer, den sie als Caddie rekrutiert haben und abschätzig "Wurstjunge" nennen.
Genre:Sitcom
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2010 Friday Films | OneGate Media GmbH