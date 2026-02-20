Die Snobs
Folge 2: Folie à trois
27 Min.Ab 12
Der neureiche Selfmade-Man Astor und der adlige von Zesen, die in einer Art Hassliebe verbunden sind, erleben auf dem Golfplatz ungeahnte Abenteuer und sorgen für reichlich Trubel. Begleitet werden die Snobs von einem widerwilligen Bratwurstverkäufer, den sie als Caddie rekrutiert haben und abschätzig "Wurstjunge" nennen.
Genre:Sitcom
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2010 Friday Films | OneGate Media GmbH