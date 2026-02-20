Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 3: Tod am Valentinstag

24 Min.Ab 12

Der neureiche Selfmade-Man Astor und der adlige von Zesen, die in einer Art Hassliebe verbunden sind, erleben auf dem Golfplatz ungeahnte Abenteuer und sorgen für reichlich Trubel. Begleitet werden die Snobs von einem widerwilligen Bratwurstverkäufer, den sie als Caddie rekrutiert haben und abschätzig "Wurstjunge" nennen.

