Die Spreewaldklinik

Beziehungsgeflechte

SAT.1Staffel 1Folge 15vom 08.10.2024
Folge 15: Beziehungsgeflechte

35 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12

Nach einem unangenehmen Aufeinandertreffen beim Grillabend mit Lea und Erik beschließen Paul und Doreen, dass sie härtere Maßnahmen brauchen, um Lea aus Börnow und ihrem Leben zu vertreiben. Während Lea und Dr. Wemuth Andreja in der Klinik auf Grund ihrer Schulter behandeln, geraten sie über die Behandlungsmethoden in Streit. Als die beiden feststellen, wie es um ihre Patientin steht, ist Andreja jedoch verschwunden.

