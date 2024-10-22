Die Spreewaldklinik
Folge 25: Einsamkeit
35 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Lea steht am Tiefpunkt. Wenn weder ihre Tochter Nico weiß, wer sie ist, noch ihr Job sie erfüllt, ergibt es dann Sinn überhaupt im Spreewald zu bleiben? Währenddessen bringt Nico Johnny durch ihre Hilfe erneut in Gefahr. So sehr, dass Radu und Erik in einer Not-OP um sein Leben kämpfen müssen. Andreja hingegen widmet sich einem alten Familienrezept: Die Krautmauke. Das Rezept kennt sie eigentlich in- und auswendig - Doch der Zufall will es dieses Mal anders.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH