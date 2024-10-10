Die Spreewaldklinik
Folge 30: Der Kuss
34 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12
Lea soll zum Ende ihrer Probezeit eine Einstandsparty organisieren. Was sie nicht weiß: Es ist Tradition, dass das Klinikteam mit allen Mitteln versucht, die Partyvorbereitungen zu sabotieren, da die Party eigentlich für sie ausgerichtet wird. Erik hält Lea auf Distanz, doch als diese bei ihrem Einstand einen Stromschlag bekommt bringt er sie in die Klinik und die beiden kommen sich näher. Unterdessen stiehlt Johnny das Geld, das von den Kollegen für die Party gesammelt wurde.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH