SAT.1Staffel 1Folge 38vom 22.10.2024
Folge 38: Überraschung

34 Min. Folge vom 22.10.2024 Ab 12

Um den wahren Grund der Trennung zu verheimlichen, greift Johnny zu einer Notlüge, die Nico sehr verletzt. Der absolute Tiefpunkt steht ihr aber noch bevor - denn bislang ahnt sie nichts von Pauls Rolle in dem Drama. Dr. Berg bekommt überraschend Besuch von ihrem Vater Richard, der offenbar eine ansteckende Tropenkrankheit im Gepäck hat. Als Vivian mit einer Verdachtsdiagnose konfrontiert wird, ist sie mit ihren Emotionen überfordert und findet Unterstützung bei einem Kollegen.

