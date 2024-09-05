Narben der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Die Spreewaldklinik
Folge 6: Narben der Vergangenheit
34 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Als Dr. Wemuth kurzfristig in der Klinik ausfällt, springt Lea bei einer OP mit Dr. Berg für ihn ein. Doch sie hat einige Jahre nicht praktiziert - wird die OP gut verlaufen? Da Nico und Lea sich immer besser verstehen, schreitet Doreen ein - und spielt versehentlich auf ein Geheimnis an, von dem Lea nichts erfahren soll. Eriks Jugendfreund Ralf taucht in Börnow auf und versteht sich super mit seinem Bruder Lars. Kann er ihm bei den Problemen mit dem "Sägewerk" helfen?
