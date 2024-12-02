Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Verguckt oder vergurkt?

SAT.1Staffel 1Folge 67vom 02.12.2024
Verguckt oder vergurkt?

Verguckt oder vergurkt?Jetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 67: Verguckt oder vergurkt?

34 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12

Andrejas Versöhnungsaktion läuft zwar chaotisch, ist aber am Ende erfolgreich. Um Radu Zeit für Nicos Überraschung zu verschaffen, lädt Lars Nico auf ein E-Kahn ein. Doch der Motor fällt aus, und sie sitzen ohne Handys fest. Gitta entdeckt Leas versteckte Liebes-Botschaft an Erik und überreicht sie ihm. Was wird Erik tun? Ist er bereit dazu, die Beziehung zu vertiefen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen