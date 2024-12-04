Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Geheime Gefühle

SAT.1Staffel 1Folge 69vom 04.12.2024
Geheime Gefühle

Geheime GefühleJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 69: Geheime Gefühle

34 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Nico wird nach ihrem anaphylaktischen Schock in der Klinik behandelt. Als sie aufwacht, hört sie Radu, der ihr endlich seine Liebe gesteht. Lea ermutigt sie daraufhin, ihre Gefühle für Radu zu hinterfragen. Doreen wird derweil in Stralsund behandelt und ahnt nichts von den Geschehnissen in Börnow. Paul und Lea nähern sich durch Nicos Zustand weiter an, was Paul zum Nachdenken anregt. Lars, der von Paul für Nicos Zustand verantwortlich gemacht wird, macht sich Vorwürfe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen