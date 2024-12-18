Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Vergangenheit oder Zukunft

SAT.1Staffel 1Folge 79vom 18.12.2024
Vergangenheit oder Zukunft

Die Spreewaldklinik

Folge 79: Vergangenheit oder Zukunft

34 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Durch einen Patienten merkt Erik, dass er die Vergangenheit loslassen muss. Daraufhin bittet er Lea, mit ihm in die Zukunft zu gehen. Sie versöhnen sich mit einem Kuss. Nico konfrontiert Doreen und Paul wegen der Lüge über Doreens Krankheit. Sie will sich als mögliche Spenderin testen lassen, was Lea mitbekommt. Sie warnt Paul vor, der eine Idee hat, wie sie verhindern können, dass die Wahrheit ans Licht kommt.

