Die Spreewaldklinik
Folge 10: Bühne frei!
34 Min.Ab 6
Lars versucht, seine Abneigung gegenüber Mona zu verbergen, indem er sich mit ihr gutstellt. Doch Andreja und Richard lassen sich nicht täuschen. Paul ist nervös vor einem Treffen mit dem bedeutendsten Bauunternehmer der Region, doch seine Anspannung löst sich, als dieser ihm ein verlockendes Angebot macht. Gleichzeitig soll Dr. Wemuth beim Klinikjubiläum eine Gesangseinlage liefern - muss dafür aber sein altes Bühnentrauma überwinden.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH