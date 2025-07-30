Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zukunft: ungewiss

SAT.1Staffel 2Folge 23vom 30.07.2025
Folge 23: Zukunft: ungewiss

34 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 6

Lea steht Vera nach der Fehlgeburt bei und ringt um Fassung, als Mona beiläufig Leas "Kinder-Problem" erwähnt - Lea glaubt, Erik habe sich verplappert. Vivian schwärzt Mark wegen seiner Eigenmächtigkeit erneut an, woraufhin Dr. Berg ihn suspendiert. Doch als Elias' OP-Chirurg ausfällt, muss sie ihn bitten, einzuspringen. Richard will Lars' emotionales Tief mit einem Verkupplungsversuch begegnen, scheitert aber. Am Ende schmiedet er Pläne für einen gemeinsamen Bali-Urlaub.

SAT.1
