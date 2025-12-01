Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Fehldiagnose

SAT.1Staffel 2Folge 27vom 16.12.2025
Folge 27: Fehldiagnose

34 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 6

Nach der ersten gemeinsamen Nacht in ihrer Wohnung fragt Nico Radu spontan, ob er bei ihr einziehen will. Überrumpelt sagt Radu zu. Doch dann zweifeln die beiden unabhängig voneinander den schnellen Entschluss an. Mona behandelt den Jurastudenten Konrad Platow, der nach einer Ohnmacht eingeliefert wurde. Äußerlich ist er unverletzt, doch sein Blutbild bereitet Mona Kopfzerbrechen. Nach ihrem Karaoke-Duett gesteht Lars sich seine Gefühle für Mona ein. Wie soll er damit umgehen?

