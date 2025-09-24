Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Zerbrochen

SAT.1Staffel 2Folge 63vom 24.09.2025
Zerbrochen

Die Spreewaldklinik

Folge 63: Zerbrochen

34 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 6

Nico befasst sich mit dem Unfallhergang und nach einem Gespräch mit Robert kommen erste Zweifel. Als schließlich die Erinnerung zurückkehrt, hat Nico eine tragische Erkenntnis: Nicht Paul, sondern sie selbst hat Radu angefahren. Lea und Mark meistern Radus schwierige OP, aber ein beschädigter Nerv trübt die Prognose. Lea leidet immer noch wegen Nico und Mark fängt sie auf. Plötzlich ist Kai zurück in Börnow und trotz Gefühlschaos gibt Andreja schließlich ihrem Herzen nach.

