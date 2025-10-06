Die Spreewaldklinik
Folge 70: Geburtstag
34 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 6
Lea versucht, sich mit einem Fahrradausflug von Nicos Geburtstag abzulenken, den diese nur mit Radu verbringen will. Allerdings flüchtet Nico spontan ebenfalls ins Freie - nicht ahnend, dass sie auf Lea trifft, die einen schicksalshaften Fund gemacht hat. Indessen gibt Dr. Berg Vivians Druck nach und pfeift die Belegschaft vom Streik für Dr. Wemuth zurück, lässt sich dann aber zu einer 180-Grad-Drehung verleiten. Als ein großer Notfall eintritt, eskaliert die Situation.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH