Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Herz oder Hirn

SAT.1Staffel 2Folge 72vom 08.10.2025
Herz oder Hirn

Herz oder HirnJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 72: Herz oder Hirn

34 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 6

Weil er vermutet, dass Sven Doreen nur benutzt, gerät Paul mit ihm in Streit. Doreen ist Pauls Ausraster unangenehm und sie hält zu Sven - bis der ehrlich ausspricht, was er denkt. Dr. Berg ist von Roberts plötzlichen Abreiseplänen überrumpelt. Als er ihr den wahren Grund dafür nennt, nimmt ihr Gefühlskarussell weiter Fahrt auf. Auch wenn sie keine feste Beziehung haben, wird Andreja eifersüchtig, als sie bemerkt, wie Kai scheinbar mit jemand anderem flirtet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen