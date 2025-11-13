Die Spreewaldklinik
Folge 98: Trügerische Sicherheit
34 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 6
Radu gesteht Dr. Berg, dass er vor der OP zur Sicherheit ein CT von seiner Hand machen wollte, verschweigt aber das Zittern. Dass sie ihn dann aus dem OP-Plan streicht, trifft ihn hart. Doreen ist nach Pauls Vorwurf zu ihrem Umgang mit Geld entsetzt. Als er zudem ihren Status als Paar infrage stellt, gibt er ihr einen Denkanstoß. Vera und Stefan wollen sich versöhnen, geraten aber wieder in Streit, als Stefan fordert, das Baby-Thema ruhen zu lassen. Können Lea und Mark helfen?
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH