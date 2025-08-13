Die Spreewaldklinik
Folge 33: Sturköpfe
34 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 6
Radu sorgt sich um Nico, die zunehmend mit Lea aneinandergerät. Als sie entdeckt, dass er heimlich Leas Brief fotografiert hat, eskaliert die Situation. Hannes Körner, ein alter Bekannter in der Klinik, kann sich infolge einer Verletzung nicht um seinen Zieh-Enkel kümmern. Gitta versucht zu vermitteln. Dr. Berg will die Beschwerde gegen Sanitäter Robert zurückziehen, ihm vorher aber zeigen, wer am längeren Hebel sitzt - doch das geht nach hinten los.
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH