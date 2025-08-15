Die Spreewaldklinik
Folge 35: Erinnerungen
34 Min.Folge vom 15.08.2025Ab 6
Mit einer Kissenschlacht bringt Lea Leichtigkeit in Nicos Prüfungsvorbereitung. Doch als sie sich zu einer Lüge gezwungen fühlt, will sie mit Erik darüber sprechen - aber der ist überraschend früh aus der Klinik verschwunden. Statt ihm übernimmt Mark die OP mit Lea. Was Lea nicht weiß: Mona braucht dringend Eriks Hilfe für ein besonderes Hochzeitsgeschenk und versucht, ihm näherzukommen. Der Bräutigam sucht unterdessen nach einer Lösung für eine blöde Panne.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Spreewaldklinik
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Gesundheit
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NdF Hamburg GmbH