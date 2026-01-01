Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Günstige Gelegenheit in Garden Grove

sixxStaffel 3Folge 9vom 17.01.2026
Günstige Gelegenheit in Garden Grove

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 9: Günstige Gelegenheit in Garden Grove

21 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6

Tarek und Christina interessieren sich für eine Immobilie in Garden Grove, Kalifornien. Das Haus ist in gutem Zustand und macht den Eindruck, als wären nur einige kosmetische Verbesserung daran zu machen? Können sich die Super-Makler auf ihre erste Einschätzung verlassen?

