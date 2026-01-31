Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 6: Das Vintage-Haus
21 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 6
Tarek und Christina lassen sich auf ein risikoreiches Projekt ein. Für 300.000 Dollar kaufen sie ein uraltes Retro-Haus aus dem Jahr 1908. Bei den Renovierungsarbeiten erwartet die beiden jedoch eine Menge böser Überraschungen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren