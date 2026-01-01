Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Miniatur-Küche

sixxStaffel 6Folge 10vom 25.01.2026
Die Miniatur-Küche

Folge 10: Die Miniatur-Küche

20 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 6

Tarek und Christina restaurieren ein Haus in einer beliebten Gegend von Garden Grove, Kalifornien. Als sie die Immobilie begutachten, fällt ihnen ein kostbares Extra in Form eines Werkraums auf. Dieser zusätzliche Raum könnte ein sehr gutes Verkaufsargument sein.

sixx
