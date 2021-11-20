Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 20.11.2021: Aimee und Lewis
22 Min.Folge vom 20.11.2021
Lewis und Aimee sind verlobt und wollen zusammenziehen. Ihr erstes gemeinsames Investment soll ein Haus sein, in dem sie eine Familie gründen können. Lewis ist fürs Kochen zuständig und wünscht sich eine offene und schöne Küche. Aimee liebt die alte Architektur der Stadt und würde gerne etwas finden, dass das Gefühl des alten New Orleans vermittelt. In der Zwischenzeit zeigen Brittany und ihr Team, dass "funky" nicht immer "in" ist und dass die spezielle Wohnungseinrichtung eines Kunden dem Verkauf schadet. Brittany plant, die Möbel durch Stücke im Industriestil zu ersetzen und die Armaturen auszutauschen, um die schönen Eigenschaften der Wohnung zur Geltung zu bringen.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
