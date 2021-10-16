Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 16.10.2021: Kyle und Kaylan
23 Min.Folge vom 16.10.2021
Kyle und Kaylan wollen nach New Orleans umziehen und haben eine genaue Vorstellung von ihrem Traumhaus, für das sie ein Budget von 1,1 Millionen Dollar haben. Die Herausforderung für die Maklerin ist es, einen passenden Stil für die beiden zu finden. Denn der eine liebt die historische Architektur der Stadt, der andere hofft auf etwas Modernes. So bleibt Brittany nichts anderes übrig, als ein ganz anderes Haus zu finden, das sie beide lieben. Glücklicherweise vertrauen die beiden der Maklerin und sind offen für Optionen.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
