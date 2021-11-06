Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 06.11.2021: Brandi
22 Min.Folge vom 06.11.2021
Single-Mama Brandi ist auf der Suche nach einem perfekten neuen Zuhause für sich und ihre vier Kids. Brandis Vorstellungen: Raus aus der Mietsituation und endlich in ein schickes Eigenheim ziehen! Außerdem wurde Immobilienexpertin Brittany mit einem Verkauf beauftragt. Das Objekt befindet sich in einem angesagten Stadtteil von New Orleans, was die Käufersuche durchaus vereinfacht. Allerdings nimmt die Supermaklerin kurzerhand ein paar effektvolle Änderungen vor, um das Raumgefühl zu verbessern.
