Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 24.09.2022: Michelle und Greg
23 Min.Folge vom 24.09.2022
Eine Familie braucht mehr Platz und sucht deshalb ein neues Zuhause. Da der Vater Musiker ist, wünscht er sich einen Raum zum Proben, in dem er abends die Kinder nicht stört. Seine Frau träumt von einer für Louisiana typischen Veranda und einem schönen Elternschlafzimmer. Brittany Picolo-Ramos macht sich auf die Suche, ein passendes Haus für maximal 500.000 Dollar zu finden. Außerdem muss Brittany das Innere eines von außen atemberaubend schönen Hauses angleichen, damit es Interessenten auf den ersten Blick überzeugt.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.