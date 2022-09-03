Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Supermaklerin von New Orleans

Lori und David

HGTVFolge vom 03.09.2022
Lori und David

Folge vom 03.09.2022: Lori und David

Folge vom 03.09.2022

David und Lori wollen mit ihrer Familie an die Nordküste ziehen. Sie wünschen sich ein Haus mit großem Garten, Parkettboden, einem offenen Küchen- und Wohnbereich und einem Arbeitszimmer für maximal 700.000 Dollar. Lori hat einen sehr speziellen Geschmack, während David vor allem der Garten wichtig ist. Brittanys Team legt sich ins Zeug, um beeindruckende Häuser nach den Vorstellungen der Familie zu finde. Außerdem wird Brittany gebeten, ein unverkäufliches Haus umzugestalten.

