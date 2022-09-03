Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 03.09.2022: Allison und Chase
22 Min.Folge vom 03.09.2022
Chase und Allison sind Haus-Flipper, doch diesmal suchen sie ein Zuhause für sich selbst, ihre drei Kinder und Allisons Großmutter. Sie interessieren sich für das Umland von New Orleans, um das Beste für ihr Geld zu bekommen. Allison ist fasziniert von hohen Decken und natürlichem Licht, während Chase ein Haus mit offenem Grundriss, einem großen Garten und einer Doppelgarage sucht. Können Brittany und ihr Team ihr Traumhaus für maximal 550.000 Dollar ausfindig machen? Parallel hat das Team den Auftrag, ein frisch renoviertes Haus im griechischen Stil in Szene zu setzen und es für den Verkauf vorzubereiten.
