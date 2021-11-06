Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 06.11.2021: Casey und Chad
22 Min.Folge vom 06.11.2021
Casey und Chad leben seit über 8 Jahren in New Orleans. Beide lieben den Flair des French Quarters und wünschen sich definitiv eine zentrale Lage. Außerdem soll das neue Traumhaus mindestens fünf Zimmer haben, hohe Decken mit Stuck sowie ein offenes Wohnkonzept mit moderner Einrichtung. Das Budget des Paars liegt bei 950.000 Dollar. Dafür sollte im Idealfall noch ein schöner Garten dabei sein, ausreichend Platz für tobende Kinder und attraktive Grünflächen zum Spazierengehen in der Umgebung.
