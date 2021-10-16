Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Supermaklerin von New Orleans

HGTVFolge vom 16.10.2021
22 Min.Folge vom 16.10.2021

Die Fotografin Sarah hat ein Auge für gutes Design und David ist Projektentwickler und will den besten Deal! Es wird also nicht leicht für Brittany Picolo-Ramos, das Haus ihrer Träume in New Orleans zu finden, in dem sie bald zu dritt leben können. Sie zeigt dem Paar eine italienische Villa außerhalb der Stadt, einen modernen Neubau mit einem großen Garten mitten in New Orleans und ein viktorianisches Häuschen mit atemberaubender Architektur. Für welches Haus entscheidet sich die junge Familie – und kann Brittany im Budget von 1,5 Millionen Dollar bleiben?

