Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 23.10.2021: Tiffany und Stuart
22 Min.Folge vom 23.10.2021
Brittany Picolo-Ramos sucht ein riesiges Haus für Tiffany, Stuart und ihre Tochter Ophelia. Die Familie lebt seit einigen Jahren in einer Wohnung in der Stadt, will jetzt aber mehr Platz und Luxus. Auf ihrer Wunschliste stehen sieben Zimmer, einige Bäder, ein großer Garten und ein offener Wohnbereich. Die Maklerin und ihr Team scheuen keine Kosten und Mühen, um der Familie beeindruckende Anwesen rund um New Orleans zu präsentieren. Ist auch das Traumhaus der drei unter den luxuriösen Objekten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.