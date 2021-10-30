Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 30.10.2021: Amanda und Jeff
22 Min.Folge vom 30.10.2021
Amanda und Jeff leben in New Orleans, sind aber bereit für etwas Größeres mit viel Platz im Freien. Jeff ist Anwalt und Amanda ist damit beschäftigt, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Sie brauchen also einen Ort, an den sie nach einem langen Tag nach Hause kommen und sich entspannen können. In der Zwischenzeit hat Brittany einen Kunden mit einem Haus, das schon seit langem auf dem Markt ist. Sie und ihr Team planen, das Haus in Szene zu setzen und es für einen schnellen Verkauf wieder anzubieten.
