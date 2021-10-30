Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 30.10.2021: Jennifer und Daniel
22 Min.Folge vom 30.10.2021
Daniel und Jennifer leben in einem bescheidenen Haus im Lakeview-Viertel von New Orleans und haben viele Gründe, warum sie ein größeres Zuhause brauchen. Sie sind aus ihrem jetzigen Haus herausgewachsen und merken langsam, dass die Kinder ihren eigenen persönlichen Raum brauchen. Daniel liebt die Natur und hätte gerne eine Grünfläche, in der die Kinder ihre Energie ausleben können. Jennifer hätte gerne einen schönen Essbereich, an dem die ganze Familie zusammenkommen kann. In der Zwischenzeit inszenieren Brittany und ihr Team ein Haus für moderne Käufer:innen.
