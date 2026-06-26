Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 16: Blei
22 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6
Der kaiserliche Goldschmied ist verstorben, ohne seine Söhne vorher in seine geheimen Techniken einzuweihen. Jinshi vermutet, dass im Testament des Toten ein Rätsel verborgen ist, das Hinweise auf seine Spezialtechniken enthält. Er bittet Maomao um Hilfe, die sich der Aufgabe dankend annimmt.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN