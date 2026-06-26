Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 17: Stadtspaziergang
22 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Maomao soll Jinshi schminken, damit seine natürliche Schönheit verdeckt wird, und er sich unauffällig unter den Pöbel mischen kann. Außerdem soll sie sich selbst ebenfalls verkleiden und ihn auf seinem Ausflug begleiten.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN