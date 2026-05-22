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Die Tagebücher der Apothekerin

Die barsche Heilerin

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 22.05.2026
Die barsche Heilerin

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Die Tagebücher der Apothekerin

Folge 2: Die barsche Heilerin

22 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Maomao wird zur neuen Zofe von Gyokuyo ernannt und zieht dafür in die Jade-Residenz ein. Von den anderen Zofen erfährt sie, dass sie als Vorkosterin dienen soll. Da sich Maomao bestens mit Giften auskennt, ist sie für den Job perfekt geeignet.

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