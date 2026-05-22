Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 2: Die barsche Heilerin
22 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Maomao wird zur neuen Zofe von Gyokuyo ernannt und zieht dafür in die Jade-Residenz ein. Von den anderen Zofen erfährt sie, dass sie als Vorkosterin dienen soll. Da sich Maomao bestens mit Giften auskennt, ist sie für den Job perfekt geeignet.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN