NickelodeonStaffel 1Folge 10vom 20.04.2025
Folge 10: Der menschliche S'more

22 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 6

Billy hofft, dass sein neuer Kumpel Steve der T-Force beitreten kann. Phoebe und Max ziehen es zwar in Betracht, finden aber heraus, dass seine einzige Kraft ist, Marshmallows zu rösten. Nachdem sie ihn ablehnen, wird Steve böse und schwört Rache.

Nickelodeon

