Staffel 1Folge 6
Die Thundermans: Undercover
Folge 6: Cherry Bad Things
21 Min.Ab 6
Beim Besuch der Thundermans stellt sich heraus, dass Cherry immer noch ihre Superkräfte hat. Sie verspricht, sie am Ende des Tages abzugeben. Als ihre Kräfte versagen, geraten alle in Gefahr. Max hat viel Spaß mit Jinx, was Colosso nicht gefällt.
Die Thundermans: Undercover
