Staffel 1Folge 8vom 16.04.2025
Die Thundermans: Undercover
Folge 8: Der Elternabend
22 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 6
Phoebe, Chloe und Max gehen in einer neuen Stadt undercover. Als Max und Phoebe einen Elternabend besuchen müssen, erlauben sie Chloe, Freunde nach Hause einzuladen. Jinx ist unterdessen davon überzeugt, ausspioniert zu werden.
Die Thundermans: Undercover
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon