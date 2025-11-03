Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Thundermans: Undercover

Nickelodeon Staffel 2 Folge 1 vom 03.11.2025
Die Sandwich-Hochstapler

Die Thundermans: Undercover

Folge 1: Die Sandwich-Hochstapler

22 Min. Folge vom 03.11.2025 Ab 6

Max, der Ruhm und Aufmerksamkeit vermisst, will sich wieder einen Namen machen, indem er Boochs Sandwich-Stapel-Rekord bricht. Doch Chloe möchte verhindern, dass ihre Freundin den Rekordtitel verliert und fordert Max heraus.

