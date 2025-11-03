Staffel 2Folge 1vom 03.11.2025
Die Thundermans: Undercover
Folge 1: Die Sandwich-Hochstapler
22 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6
Max, der Ruhm und Aufmerksamkeit vermisst, will sich wieder einen Namen machen, indem er Boochs Sandwich-Stapel-Rekord bricht. Doch Chloe möchte verhindern, dass ihre Freundin den Rekordtitel verliert und fordert Max heraus.
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon