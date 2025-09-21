Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 2Folge 4vom 21.09.2025
Partnertausch

PartnertauschJetzt kostenlos streamen

Die Thundermans: Undercover

Folge 4: Partnertausch

22 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 6

Sauer über Phoebes neuen Partner verbündet sich Max mit seinem Freund Gideon. Doch alles läuft schief, als er Gideon in einen XXL-Superhelden verwandeln will. Um sich mit ihrem Schwarm anzufreunden, geben Chloes Freunde vor, reich zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Thundermans: Undercover
Nickelodeon

Die Thundermans: Undercover

Alle 2 Staffeln und Folgen