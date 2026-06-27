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Die Thundermans: Undercover

NickelodeonStaffel 2Folge 10vom 27.06.2026
Die perfekte Geburtstagsparty

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Die Thundermans: Undercover

Folge 10: Die perfekte Geburtstagsparty

22 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6

Nachdem Chloes Eltern keine Geburtstagsparty für sie schmeißen können, geraten Max und Phoebe in einen Wettstreit darum, wer ihr eine neue Party organisiert. Doch als Max' Geschenk in falsche Hände fällt, muss er sich mit Phoebe zusammentun.

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