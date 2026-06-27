Staffel 2Folge 10vom 27.06.2026
Die perfekte GeburtstagspartyJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 10: Die perfekte Geburtstagsparty
22 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6
Nachdem Chloes Eltern keine Geburtstagsparty für sie schmeißen können, geraten Max und Phoebe in einen Wettstreit darum, wer ihr eine neue Party organisiert. Doch als Max' Geschenk in falsche Hände fällt, muss er sich mit Phoebe zusammentun.
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Die Thundermans: Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon