Staffel 2Folge 12vom 10.11.2025
Das wahre Mastermind: Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 12: Das wahre Mastermind: Teil 1
22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6
Max and Phoebe vermuten, dass Lazlo Chance das Mastermind ist und bitten Chloe um Hilfe. Doch Chloe, die zwischen ihrem Herz und ihrem Kopf hin- und hergerissen ist, gefährdet ihre Mission.
Die Thundermans: Undercover
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon