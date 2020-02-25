Die Tierärzte von Houston
Folge vom 25.02.2020: Das Ehegelübde
44 Min.Folge vom 25.02.2020Ab 12
Tierarzt-Romantik pur: Die Hochzeit von Dr. Blue ist bereits 5 Jahre her. Jetzt will der verliebte Veterinär Ehefrau Jessica noch einmal das Jawort geben - und zwar in Las Vegas! Die ganze Tierarzt-Truppe ist zur zweiten Vermählung herzlich eingeladen und alle freuen sich tierisch auf den Trip nach „Sin City“. Doch bevor die gemeinsame Hochzeitsreise nach Nevada starten kann, müssen noch einige Patienten daheim in Houston versorgt werden. Ara-Dame Gladys bekommt die Krallen gestutzt, bei Hund Winston muss ein Tumor am Augenlid entfernt werden und Nasenbär Popeye mischt die Klinik auf!
Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.