Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tierärzte von Houston

In Quarantäne

TLCFolge vom 09.02.2021
In Quarantäne

In QuarantäneJetzt kostenlos streamen

Die Tierärzte von Houston

Folge vom 09.02.2021: In Quarantäne

45 Min.Folge vom 09.02.2021Ab 12

Wüstenfuchs Rocket und Wickelbär Baloo leiden an einer rätselhaften Hautkrankheit. Um herauszufinden, was den exotischen Haustieren wirklich fehlt, führt Dr. Ross aufwändige Laboruntersuchungen durch. Auch in dieser Folge: Nachdem Hurrikan Harvey das Haus von Dr. Blues Bruder Tee und dessen Familie verwüstet hat, ist die ganze Sippe bei ihrer Verwandtschaft eingezogen. Die Katastrophe ist bereits ein halbes Jahr her und es wird höchste Zeit, dass beide Familien wieder Platz zum Atmen bekommen. Denn bei aller Bruderliebe ist mit 4 Erwachsenen, 5 Kindern und 3 Hunden unter einem Dach Chaos vorprogrammiert.

Alle verfügbaren Folgen