Folge vom 23.02.2021: Die große Überraschung
Der Geburtstag von Dr. Diarra Blue steht an. Aber heute dreht sich nicht alles um ihn. Denn Diarras Frau Jessica ist schwanger und stiehlt dem Tierarzt die Show - mit einer Überraschungs-Babyparty! Allerdings müssen die Veterinäre schnell vom Feiermodus zurück in den Notfallmodus schalten: Hündin Bonnie wird nämlich mit einer ernsthaften Verletzung ins Tierkrankenhaus eingeliefert. Hat sich der Vierbeiner tatsächlich den eigenen Schwanz abgebissen? Auch Dr. Ross bekommt es mit dem hinteren Ende einer exotischen Art zu tun. Bei Bartagame Coconut muss leider ein Teil des Schwanzes amputiert werden.
