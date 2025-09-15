Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thomas More und Bischof Fisher halten im Gefängnis hartnäckig an ihrer Weigerung fest, den Eid auf den König als Oberhaupt der Kirche abzulegen. Während More von Frau und Tochter unter Tränen gebeten wird, seine Meinung zu ändern, erscheint Cromwell bei Fisher und überbringt ihm die Kardinalsernennung. Doch die beiden Männer erweisen sich als standhaft. Anne verliert ihr Kind, und der enttäuschte Henry beginnt erneut mit seinen außerehelichen Eskapaden.

