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Die Urlaubs-Docs

Teneriffa: Halsschmerzen im Surfurlaub

SAT.1Staffel 2Folge 31vom 28.07.2026
Teneriffa: Halsschmerzen im Surfurlaub

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Die Urlaubs-Docs

Folge 31: Teneriffa: Halsschmerzen im Surfurlaub

23 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

"Die Urlaubs-Docs" helfen in medizinischen Notsituationen und bieten Menschen in der schönsten Zeit des Jahres Unterstützung im Ferienparadies. Von Fuerteventura bis nach Wangerooge, von der Ostseeinsel Rügen bis in die Alpen oder auf Mallorca: Die Urlaubs-Docs sind zur Stelle und kümmern sich direkt am Ferienort, damit ihren Patient:innen trotz Krankheit oder Verletzung kein Urlaubs-Aus droht, sondern die Reise ein Traumurlaub bleibt.

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